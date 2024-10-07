撞小巴 Tesla頭尾毀爛 司機受傷無法逃難

荃灣及沙頭角昨晨分別發生交通意外，其中一輛Tesla電動車在荃灣公園附近撞上小巴，導致車輛頭尾毀爛，事後橫亘路中；另有一輛垃圾車疑在沙頭角公路跣胎失控，撼撞對面線一輛客貨車後翻側，造成車內3人被困。兩宗車禍各有一名司機手部受傷，獲救後需要送醫，執法部門正了解車禍成因。

昨晨10時許，一輛Tesla電動車沿荃灣路往九龍方向行駛，駛至荃灣公園對開時，與一輛紅頂小巴發生碰撞。Tesla車頭及車尾嚴重損毀，安全氣袋彈出，司機手部受傷，無法打開車門逃生。消防到場救出該名司機，他接受初步敷治後，由救護車送往仁濟醫院救治。警員在現場調查意外，一度封閉荃灣路往九龍方向全線，以及往屯門方向的部分行車線，交通受到影響。

食環垃圾車撼貨Van釀1傷 另一邊廂，沙頭角公路禾坑段在相若時間亦發生一宗車禍，當時有一輛垃圾車沿沙頭角公路往新娘潭方向行駛，期間經迴旋處轉入禾坑段時，垃圾車疑因路面沙石導致跣胎，失控撞上一輛往粉嶺方向行駛的客貨車，然後向右翻側。涉事垃圾車擋風玻璃爆裂，車牌飛脫，姓羅（42歲）司機手部受傷，事後要送往北區醫院治理；客貨車車身受損，所幸姓吳（71歲）司機毫髮無損。警員正就該宗車禍展開跟進調查。

食物環境衞生署回覆傳媒查詢，指該署轄下一輛政府垃圾車在近禾徑山路迴旋處位置發生翻側意外，當時車上司機及兩名跟車工人一度被困車上，需要由消防員救出。司機手部輕微𠝹傷，需要送院治理，而兩名工人並無大礙。食環署和執法部門正調查是次意外的原因。