藝人開辦 中環健身會所遭淋紅油

【本報訊】前晚11時許，中環安蘭街安慶大廈一間豪華健身會所的姓林（37歲）負責人致電報案，指他透過閉路電視鏡頭，發現店舖玻璃大門遭人淋潑紅色油漆，相信是遭人惡意破壞。警員到場跟進，見到玻璃門及地面均沾有油漬，經初步調查後，相信是一名男子獨自犯案，得逞後往雲咸街方向逃走。執法部門將案件列作「刑事毀壞」，正追緝一名身高約1.75米，案發時身穿黑色上衣和灰色短褲，以及戴上口罩的歹徒歸案。

馬天佑：擔心同事安危 據悉，涉事健身會所其中一名老闆為藝人馬天佑，並於去年5月開幕，該會所佔上址大廈一低層全層，佔地約8,000平方呎，裝修投資逾千萬元，並且標榜配備歐洲頂級健身器材。

至昨日凌晨時分，涉事健身會所在社交平台發表聲明回應，指公司近期亦注意到有人在網絡上不停散播虛假謠言及關於公司被敲詐事件，澄清所有傳言全屬虛假，會全力捍衞公司多年建立的聲譽。

馬天佑指，他是健身會所的多位投資者之一。雖然沒有參與健身室的日常業務運作，但收到通知會所被破壞，亦非常擔心同事安危，幸好獲悉同事們均沒有受傷，對本次事件仍然在了解中。

藝人馬天佑