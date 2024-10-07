木架暗藏88公斤冰毒 吉爾吉斯空運到港

【本報訊】海關於前日偵破今年最大宗空運貨物販運冰毒案，一共檢獲約88公斤懷疑冰毒，估計市值約4,400萬元，並拘捕一名本地男子。

調查人員表示，海關機場科人員根據風險原則，前日揀選並查驗一票由吉爾吉斯空運抵港、報稱載有禮物的貨物。該票貨物共有8個裝有陶瓷畫的木製保護框架，關員首先以X光電子掃描系統進行檢測，發現影像的深淺度不一，認為其中有詐，於是仔細分析該些木架，察覺每個木條接駁位置的影像色澤較深，與一般木製品明顯有別。

揭駁位異常 拘提貨司機 關員即時作進一步檢查，發現整個木架以44條長木條及36條短木條裝嵌而成，木條與木條之間有多達234個接駁位置，關員耗費7至8小時逐一拆開木條，揭發全部接駁位置的內層均被掏空改裝成暗格，內藏用膠袋包裹的白色粉末。海關用拉曼光譜儀檢測粉末，結果顯示為冰毒，並查出每個木架均藏有約11公斤毒品，總值約4,400萬元。

同日，關員在機場拘捕一名前來提貨的54歲男司機，經初步調查後，相信他是收受報酬，應他人委託提貨後再作處理。案件仍在調查中，海關正循該批貨的去向、是否供應本地市場作出深入調查，不排除稍後有更多人被捕。

人員指出，販毒集團藉由運送一批看似高價的陶瓷製品，意圖轉移海關視線，但吉爾吉斯並非輸出藝術品的常見國家，引起關員懷疑。另外，毒販為了偷運該批毒品，花盡心思動用大量人力物力，將木條逐塊掏空改裝，試圖以複雜的結構掩人耳目，但始終無法逃過海關法眼。今次案件是近20年來，首宗由吉爾吉斯偷運毒品來港的案件，海關會繼續監察國際販毒趨勢，加強與內地及海外機關的情報交流，從源頭打擊販毒活動。