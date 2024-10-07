無視石澳泳灘紅旗 男生落水搵命較飛

救生員們速營救 與4米高浪搏鬥 泳灘掛起紅旗照落水，等於搵命較飛！有網民上載一條救人片段，攝下一名男生無視石澳泳灘的紅旗警告，在驚濤駭浪下堅持落水，卻被大浪捲出海遇險；危急關頭，泳灘救生員出動打救，有人無懼洶湧大浪，帶着救生浮標營救事主，亦有人負責在岸邊拉救生繩相助，千鈞一髮間從死神手上救回一條性命。拍片者慨嘆，泳灘一直以多種語言呼籲市民切勿落海，但不少人未有理會，結果險生悲劇。他全程目擊救人一幕，由衷稱讚：「辛苦晒，香港救生員多謝你哋！」

該段遇溺影片長約4分半鐘，據報在上周四（3日）拍攝。片首見到一名10多歲男生與一名親友在石澳泳灘離岸約20米處暢泳，期間男生懷疑遇溺，在海中載浮載沉。4名救生員第一時間察覺事件，即時帶同救生浮標落海拯救，並有救生員留在岸邊配合，準備拉繩救人。

在陣陣巨浪之中，一眾救生員用盡全力划臂破浪，花約30秒游向遇溺男生，為其套上救生浮標帶回岸邊；而獲救男生疑似體力不繼，上岸後要由救生員攙扶才能步行，之後登上沙灘車前往接受檢查。

目擊者讚救生員勇敢 拍片者形容救生員行動迅速，「幾秒的工夫若干救生員極速跳入水裏……從發現到撈到人也不到一分鐘」，又稱讚他們是「最有效的救生團隊」，即使面對逾4米高的大浪，仍然勇敢履行使命。他又指事發前，泳灘每隔數分鐘便以粵語、普通話和英語廣播，提醒泳客該處已懸掛紅旗，呼籲市民切勿下水，不過大部分人「聽而不聞」，結果真的有人被浪捲走，需要勞煩救生員合力救上岸。

本港近期已發生多宗泳客在泳灘懸掛紅旗時落海遇險事件，其中在上周二及上周三（1日及2日），有兩名男子在大浪灣滑浪和石澳泳灘游泳時亦險告遇溺；另外，石澳泳灘和大浪灣泳灘在上周三分別接獲8宗及4宗救助個案，全部涉及紅旗警告期間落水。

康樂及文化事務署當日宣布，由於大浪關係，港島南區的深水灣泳灘、赤柱正灘泳灘、石澳泳灘及大浪灣泳灘；離島區的長洲東灣泳灘及貝澳泳灘；以及西貢區的廈門灣泳灘、銀線灣泳灘、清水灣第一灣泳灘及清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。根據香港法例第132E章《泳灘規例》第11（1）條，市民不得將滑浪板帶進供游泳人士使用的泳灘水域內使用。任何人違反上述規例即屬犯罪，一經定罪，可處罰款2,000元及監禁14天。