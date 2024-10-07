醫健：藥到病除：淺談泌尿道感染藥物

泌尿道感染，常見於女性。這種疾病的發生通常與細菌感染有關，特別是大腸桿菌。患者的泌尿系統因未能自行將細菌清除，導致細菌停留在泌尿道內造成感染。症狀包括尿頻、尿急、尿痛和下腹部不適等。

清除細菌 抗生素首選 對於由細菌感染引起的尿道炎，抗生素是首選的藥物。常見的抗生素包括呋喃妥因 （Nitrofurantoin）、左氧氟沙星（Levofloxacin）和安美汀（Augmentin）等。在選擇抗生素時，醫生通常會考慮到患者的症狀、過往病史、過敏反應以及是否有其他合併症。

除了抗生素以外，尿道止痛藥非那吡啶（Phenazopyridine）對減少排尿時疼痛也有一定的幫助。一般無併發症的泌尿道感染的患者需要服用為期3天至7天的口服抗生素，而復發性的泌尿道感染則需服用一至兩星期的抗生素。患者必須按照醫生的處方指示完成整個療程的抗生素，切勿在症狀好轉的情況下自行停藥或更改藥物劑量。這可能會導致細菌產生抗藥性，讓治療在復發的時候變得更加困難。

除了藥物治療，預防尿道炎的復發也十分重要。患者應遵循一些基本的預防措施，例如保持良好的個人衞生、增加水分攝取、避免穿着過緊的衣物、定期排尿等。此外，某些研究顯示，蔓越莓提取物可能對預防尿道炎有一定的幫助，因為它能防止細菌黏附在尿道壁上。然而，這些天然療法的效果因人而異，因此患者在使用之前應先諮詢醫生的意見。正確的用藥和健康的生活習慣互相結合，能有效降低尿道炎的出現率，促進身體健康。

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