九龍城寨電影場景 機場啟德商場重現

【本報訊】港府在今年5月因應港產電影《九龍城寨之圍城》在海內外廣受歡迎，曾稱會與劇組商討將重置廠景作為旅遊景點。事隔5個月，冰室和理髮店等電影場景即將「1：1」先後重現於機場及啟德的一個商場內，期望旅客能從中回到八十年代的城寨，感受其獨特魅力，跟隨電影步伐探索香港。

包括冰室理髮店後巷 旅遊發展局昨向傳媒發邀請，指與機管局和文創產業發展處，以及電影的出品方合作，將先後於香港國際機場及啟德一個商場內搭建電影內多幕經典場景。據了解，包括電影中主角食叉燒飯的冰室、理髮店，以及布滿電線的後巷等，有場景更達兩層樓高，並會一一呈現。據指，之後設在商場的場景將加入沉浸式體驗，令參觀者更能置身於城寨當中。

《九龍城寨之圍城》揚威康城，港府早前因應社會意見，嘗試研究將廠景變為旅遊景點。不過，當時稱重置該布景有難度，因部分材料或已棄置，搭景和參觀是兩回事，需要尋覓展出場地，包括地點需交通便利和有足夠空間，並稱或會考慮加入擴增實境（AR）效果。