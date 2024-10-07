下批重點引進企業 逾半屬AI大數據

【本報訊】經濟復甦緩慢，政府要搶人才、搶企業。政府指引進重點企業辦公室下月將公布新一批重點企業的名單，涉及10多家企業，當中逾半來自人工智能（AI）和大數據範疇，分別來自內地、美國及歐洲等地，當中有些更是其領域中的龍頭企業。

股市反覆，但財金官員昨在網誌指整體市場氣氛顯著改善，恒生指數升至約兩年半高位，上月起至上周五的平均每日成交約1,920億元，較8月平均每日成交額高出一倍，港股市值亦升至39.4萬億元。

該官員指多項因素都有利市場未來反覆向好，而內地早前宣布的多項大力挺經濟的政策措施發揮關鍵作用；市場認為美國減息周期經已啟動，因而對投資的風險胃納增加。不少基金組合因應持倉指標而觸發的入貨需求，加上本港及內地市場的估值非常吸引，都令投資者對後市審慎樂觀，預期不少公司將加快在香港上市的進程，同時亦將促成更多企業在港落戶，有助提振對寫字樓樓面，以至其他專業配套服務的需求。

330新經濟公司上市 提升港股活力 香港的上市制度不斷改革創新，該官員指目前已有超過330家新經濟公司在港上市，這些改革提升了香港股票市場的吸引力和活力，亦讓香港成為了不少創科企業優先選擇的上市地，豐富本港上市公司的行業組成結構，吸引更多長線投資者對港股市場的興趣。

政府官員近期不斷外訪及內訪，該官員指本月底將率團前往中東，推介香港的最新發展和新機遇，又指進一步加深香港與海灣阿拉伯國家多層次的交流合作，將為兩地投資者和企業帶來更多互惠互利的商機，更好凸顯香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和貢獻。