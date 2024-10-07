聯廈聯管入標公司 每戶基本管理費40元起

【本報訊】市建局在2022年起於九龍城推動市區更新工作，並選定約40幢沒有迫切重建需要的樓宇，展開為期3年的「小區復修」先導計劃（計劃）。計劃為該些樓宇的業主制訂合適復修方案，並透過財政資助和技術支援，鼓勵和協助業主適時維修及保養樓宇。計劃下，市建局夥拍香港房屋經理學會於「龍城」區試行「聯廈聯管」管理模式，協調單幢式舊樓共同聘用一間物業管理公司，入標公司的每月每戶基本管理費用為40元起。

龍城區2舊樓 最快月中實行 過去兩年，由市建局與香港房屋經理學會組成的團隊，舉辦了多場簡介會，邀請計劃範圍內約20多幢單幢式樓宇的業主講解「聯廈聯管」管理模式的內容，以及了解他們對大廈管理的需要。其中4幢單幢式舊樓的業主表示有意試行「聯廈聯管」管理模式。在今年8月底，參加了「聯廈聯管」的龍威大廈和幗蘋樓，舉行聯合業主大會，議決通過共同委聘一間物業管理公司，最快可於本月中提供系統化的管理服務。

今年4月，市建局邀請物管公司入標，更吸引了15間在市場上有豐富物管經驗及具實力的公司入標競投。入標的管理費用，每戶每月「基本服務」費用大約為40元至500元不等。市建局團隊將總結籌辦「聯廈聯管」的經驗，分享予政府部門和物業管理業界。香港房屋經理學會亦會繼續推動「聯廈聯管」的模式，下一步將在今年年底前，於網頁上載「聯廈聯管」的標書範本，供物業管理公司採用，以及讓有意自行聘請物業管理公司的大廈法團及業主參考和使用。