團體籲設特高端人才級別 革新工業億元補貼

【本報訊】政府已推出多個輸入人才計劃，有團體建議政府「招商引才專組」的服務，參考「歐盟藍卡」設定，讓高才可穿梭大灣區不同城市居住、工作和生活，且建議設立「特高端人才」級別，並為人才提供客製化的全方位配套。至於在新型工業方面，該團體則建議向落戶先進製造業項目提供不少於一億元的補貼。

政賢力量昨發表166項政策倡議，涵蓋人力資源及社福、房屋、醫療、創科等13個範疇，由學生及不同界別人工草擬。對於「高才通」計劃，該團體建議推出「大灣區特高端人才通行證」，讓高才可穿梭大灣區不同城市居住、工作和生活。

倡夥國際獵頭公司優化招商引才 對「掌握國家急需的關鍵技術、擁有國家極緊缺技能或高等學位的世界級人才」，該團體建議設立「特高端人才」級別，並和其他大灣區城市政府合作，又建議政府主動與國際獵頭公司合作，優化「招商引才專組」的服務，為人才提供客製化的全方位配套。

對於正進行工程招標的北部都會區，該團體建議成立由財金官員統籌的「北部都會區管理局」，統籌跨部門合作和資源調配，並建議政府爭取國家監管部門在河套區設立派出機構，可直接審批並將銷售的產品視為內地生產，稱此舉能吸引國際生物醫藥、食品及化妝品的生產企業到北部都會區落戶。

革新工業方面則建議向新落戶本港的先進製造業項目提供不少於一億元的落戶獎勵，可用於租用或購置辦公用地的實報實銷補貼、突破特定產值的企業及其高管骨幹人才的獎勵，又建議政府聯合數碼港及科學園團隊「搶初創」，與各部門對接並提供「一企一策」的落戶優惠。

該團體又建議加快智慧政府建設，深化數字辦公室在技能提升的能力。在青年就業方面，建議推出每項目5萬港元基金每年支持100項個人或單位圓夢。