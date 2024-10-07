中電「天氣先生」 獨具天氣變化的敏銳觸覺

分析數據 累積經驗 力求電力系統負荷估算零偏差 近年，氣候變化問題嚴峻，極端天氣如超強颱風、暴雨、酷熱警告等日趨頻繁，對本港的供電系統帶來挑戰。電力供應覆蓋香港逾八成人口的中華電力有限公司（中電）就有一班「幕後軍師」，透過分析各種天氣資料，提前為電力系統做好負荷預測。中電輸電及供電業務部系統運行部副總監（運行規劃）駱志明肩負起這個重要的任務，透過天文台提供的天氣預報，估算系統的負荷曲線及峰值，並與中電各發電廠聯絡，取得發電機組和發電燃料的資訊，以最具效益、環保、安全及可靠的方針去策劃每天的發電計劃。

掌握第一手天氣資訊 無懼天氣變改 電力系統負荷預測是一個複雜的課題，而影響電力系統負荷的一個重要因素無疑是天氣變化。少至半度至一度的溫差，或颱風的風向改變，看似細微的天氣變化，其實都有機會影響系統負荷的數值。除了溫度、濕度、雨量、風向及雲量等資料外，天文台所發出的酷熱天氣警告、雷暴警告等參數，對預測電力系統負荷亦非常具有參考作用。如炎炎夏日，大部分市民都會開冷氣，中電系統的負荷就會相應增加，如突然出現大驟雨，又會令需求急速下降。要維持社會日常運作，讓市民任何時候都有穩定可靠的電力，就要提前做好規劃。

不過，近年極端天氣加劇，對供電系統帶來挑戰。要在惡劣天氣下維持供電系統穩定運作，中電團隊責任極為重大。去年超強颱風蘇拉吹襲香港，8號風球以上的警告信號懸掛長達38小時。幾日後，世紀暴雨更造成香港多區嚴重水浸。當時駱志明及團隊就要緊守崗位，無時無刻留意極端天氣影響下系統負荷的變化，適當地調整發電計劃，以確保發電備用量符合系統的要求。

駱志明表示，控制室工程師分分秒秒都在監測系統負荷的變化，配合負荷估算模型的分析和自動發電控制系統，適時調節發電機組的輸出，以確保電力供求平衡。利用人工智能作大數據分析，確實可以加速運算，應付大量天氣資料和參數。不過，若遇上特殊情況如世紀暴雨，缺乏過往的數據作參考，人工智能就未必可以派上用場。

定期與天文台交流 參考內地城市的天氣數據 駱志明認為，天文學是一門高深學問，集合物理學、數學、氣象學、核子科學及其他自然科學等知識，因此會安排團隊定期與香港天文台作技術交流，學習新的天文地理知識，不斷裝備團隊。他又指，香港屬於一個高度開發的城市，有密集的建築物和道路，在高溫日子會吸收過多太陽熱能，形成熱島效應。由於深圳及廣州等內地城市的情況與香港相似，駱志明及團隊做系統負荷預測時，有時亦會參考深圳或廣州氣象局的天氣資料。有一次，他到山西省與內地同業進行技術交流，有些內地電力專家更指他們會考慮農曆曆法及中國二十四節氣。回港後，他亦開始學習這些古人流傳下來的智慧，作負荷預測的參考。

入行35年，駱志明在中電見證過香港無數個晴天雨天，不知不覺培養了一種「職業病」。每天早上一起床就會開電視收看天氣報告，當看到天文台科學主任報告天氣時，也會有一種「同朋友傾緊偈」的感覺，每每看完天氣報告，他亦會有一股「對答案」的衝動，想立即回公司翻查前一日所作出的系統負荷預測有多準確。

駱志明表示，去旅行時亦會刻意揀選特別的季節，例如夏天的瑞士湖光山色更吸引，他卻選擇冬天去感受大雪紛飛的山頭野嶺；希臘秋天去較涼快，他也會「任性地」夏天去感受熱浪。由於他對天氣變化有敏銳的觸覺及長時間鑽研，他笑說，去旅行從未試過「帶錯衫」。

為提升預測準繩度，中電系統運行部團隊每天也要分析各種天氣資料。 駱志明去旅行時亦不忘研究當地天氣變化，以增加天文知識。 我要俾個Like