新技術揪致病基因 前列腺癌對症下藥

【本報訊】最新數據顯示，本港前列腺癌新症數字按年大增逾三成，其中超過一半患者確診時已屬晚期。隨着科技進步，患者可以次世代基因檢測（Next-generation sequencing，NGS）技術，只需抽血進行檢測，便可一次性找出大部分與癌症相關的基因突變，讓醫生可為患者提供針對性治療，提升存活率及減低副作用風險，從而改善生活質素。有病人於8年前確診局部晚期前列腺癌，透過新技術找出致病基因，獲處方針對性藥物，現時病情穩定。

根據醫院管理局癌症資料統計中心數據，本港於2021年錄得3,038宗前列腺癌新症，比2020年增加31.2%，其中23.5%屬第3期，表示癌細胞已轉移或擴散到前列腺以外的附近組織，31.5%更屬第4期，即已擴散至淋巴結、骨骼、肝臟或肺部；同年錄得518宗死亡個案，按年增加7%。要治療轉移性前列腺癌，傳統上可透過睾丸切除或賀爾蒙療法抑制男性賀爾蒙，以抑壓癌細胞生長，數據顯示九成以上患者有良好反應；惟此療法不能將癌細胞完全消滅，患者一般在接受治療約兩年後，腫瘤便會再度活躍。

本月推免費檢測 供100名額 現時大多數癌症治療方案是針對一般患者設計，近年醫學界開始提倡「精準治療」概念，首要步驟便是要替患者進行癌症基因檢測。香港泌尿腫瘤科學會會長、臨床腫瘤科專科醫生鄺維基指，傳統基因檢測每次只能檢測一個基因，或令醫生及患者難以全面掌握病情。但NGS技術讓患者只需抽血進行一次檢測，便可分析到高達數百個與癌症有關的基因突變，讓醫生可找出合適治療方案，對症下藥，以提升患者存活率及減低治療副作用機會，且適用於長期監測。

一名58歲患者於2016年確診局部晚期前列腺癌，伴隨骨盆腔淋巴結轉移，並接受放射治療，兩年後更開始出現遠端轉移，獲處方新一代口服賀爾蒙藥合併化療藥物仍未能控制病情。他於2020年7月進行次世代基因檢測，醫生根據結果處方相關針對性標靶藥，至今病情穩定。

適逢本月為前列腺癌關注月，泌尿腫瘤科學會推出免費腫瘤基因檢測計劃，向轉移性前列腺癌患者提供100個免費基因檢測名額，令更多患者受惠。