醬汁另上飲品少甜 外出食得有「營」

【本報訊】都市人生活繁忙，香港多是「無飯」的家庭，一天三餐外出進食亦已成為現今港人的生活習慣。高脂、高糖及高鹽分的攝取均是經常外出進食的不良結果，長遠影響個人的健康，引致肥胖、糖尿病、高血壓等慢性病。基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部建議，外出進餐時可選擇提供有營菜式的有營食肆，要求「醬汁另上」、「飲品少甜」等點菜貼士，更可嘗試多在家中烹調既味美又有營，且經濟的菜式，「三得」益彰。

錫紙包食材焗熟 健康美味 從營養角度而言，運用健康的食材及健康的烹調方法同樣重要，單以蝦為例，選用原隻燒蝦、蒜蓉蒸蝦、豉油皇炒大蝦，營養價值亦大有不同。如果以燒焗的方式直接在炭上燒，省油而且減少了脂肪，惟炭燒時會增加產生的致癌物質，但其實只要用上錫紙包裹海鮮、瘦肉或蔬菜並加入少許蒜蓉、鹽及黑胡椒粉，再用炭火烤或焗爐焗，就又美味又健康了。

而以炒的方式烹調便要注意用油分量及選對心臟健康的油，一般以少油快炒的方法最為健康，亦減少對維他命的破壞。另外以橄欖油、芥花籽油等不飽和脂肪煮食油去取代豬油、牛等含較高飽和脂肪的食用油脂，或以灼、上湯的方法去取代用油炒菜，就對減肥人士便更為有效了。

要食得健康，亦可改為多以香料、香草、薑葱等取代鹽、糖作調味，如甜酸雞球改為鮮橙雞柳等等，亦可以低脂原味乳酪或低脂奶去取代含有忌廉的菜式，如咖喱汁代替一般蛋黃醬等。常以油泡肉或炸魚、炸海鮮等方法烹調便最為不健康了，不單高油分，引致血脂肪過高，長時間進食油炸食品亦會增加患癌風險，應少吃為妙。