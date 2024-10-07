骨質疏鬆無病徵 認知不足恐索命

團體倡當局三管齊下 教育公眾 積極篩查 本港人口老化趨勢持續，未來骨質疏鬆所帶來的公共醫療負擔亦將有增無減。香港大學今年推行社區篩查，透過相關問卷識別逾千名風險偏高長者，並發現受訪長者大多對骨質疏鬆認知不足，亦甚少人定期進行相關檢查。關注團體建議當局三管齊下，防範骨質疏鬆，包括加強公眾教育、在社區積極篩查，以及強化長者中心、地區康健中心及社區藥房角色，讓患者獲持續護理。

港大藥理及藥劑學系聯同20多個跨專科醫學組織及社福機構，於今年推行大型「積骨防鬆COSA骨質疏鬆社區篩查計劃」，深入全港各區，利用華人骨質疏鬆篩查問卷（COSA），為50歲或以上的長者進行骨質疏鬆症篩檢及教育工作。截至8月，超過5,000名合資格長者完成篩查，當中29%、約1,600名長者屬高風險人士，需要轉介予醫生跟進，並進行「雙能量X光骨質密度測量儀」（DXA）檢查，以作診斷及安排治療；在成功追蹤的高風險人士當中，約60%有向公營或私營醫生求助、約40%更已成功接受DXA檢查，當中約90%確診骨質疏鬆症或骨質減少症，並開始接受藥物治療。

49%受訪長者膝痛誤當症狀 計劃亦同時調查長者對骨質疏鬆症的認知，發現僅24%受訪長者知道骨質疏鬆不具病徵，亦有49%受訪者誤以為膝痛是症狀之一；調查亦發現，只有22%受訪長者曾接受DXA診斷檢查，甚至逾半受訪者沒有進行任何相關篩檢。

港大指，本港約30%女士及8%男士骨質疏鬆，患者往往沒有病徵，直至出現脆性骨折（fragility fracture，由低能量創傷所造成的骨折），屆時可能影響活動能力，甚至增加死亡風險，今次調查顯示本港長者對骨質鬆疏仍是一知半解，或因此輕視其嚴重性，誤以為沒有身體不適便毋須正視，最終延誤診斷及治療；即使本港DXA檢查設備充足，但長者檢查率卻偏低，反映有需要加強相關教育，及令相關檢查更便利。

港大表示，有研究指本港髖骨骨折的治療成本每年高達6.6億元，對患者、照顧者及公共醫療帶來沉重負擔，建議三管齊下防範骨質疏鬆，包括加強有關骨質疏鬆症及脆性骨折的公眾教育，在社區廣泛使用COSA作為骨質疏鬆症評估，並透過醫療券「共付模式」處理DXA檢查費用，以及強化長者中心、地區康健中心及社區藥房的角色，讓患者持續得到長期的護理及跟進。