美酒佳餚巡禮10‧23揭幕 中環海濱大飽口福

【本報訊】香港旅遊發展局主辦的「美酒佳餚巡禮」將於本月23日揭開序幕，一連5日在中環海濱活動空間舉行，今年共有中國、法國、西班牙及日本等11個國家展區，新登場國家展區則囊括英國、澳洲、智利及泰國，提供多款地道經典佳釀、新興酒品及特色小食。

西班牙駐香港總領事館推介「Roxanne Cava Brut Vintage」，指其味道甜中帶酸，富含花蘋果、檸檬、洋梨及香草香氣，是西班牙節日慶典不可或缺的一款氣酒；佳餚則推薦「Chorizo Iberico 伊比利亞豬肉臘腸」，指由伊比利亞豬肉加以辣椒粉、大蒜、香草等醃製，油香豐盈，臘腸甘鮮與鹹香，切片品嘗讓人愈嚼愈滋味。

阿根廷駐香港總領事館則推介「Colome Estate Malbec 2021」，指其散發黑莓果香和異國花香，入口先是五香橡木配搭胡椒味，味道偏酸且單寧感重，更是由阿根廷「國民葡萄」Malbec製作，盡現阿根廷紅酒體厚重且口感圓潤豐滿的強項。另外亦推薦阿根廷烤腸三文治，指其以酥脆麵包夾香辣牛肉腸，包內塗上一層由牛油果、檸檬汁、辣椒及香草製成的濃厚阿根廷青醬，算是阿根廷最熱門小食之一，尤其遇上足球賽事，場內幾乎人人一份。