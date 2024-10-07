港澳車經大橋過境 單日兩萬輛次破紀錄

【本報訊】內地十一長假期完結，截至上周六（5日）晚上10時，當日經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境車輛數首次突破兩萬輛次，創下大橋正式開通以來單日最高紀錄。根據港珠澳大橋邊檢站數據顯示，上周二（1日）至上周六期間，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境旅客達45.3萬人次、車輛達9.3萬輛次，較去年同期分別增加34.33%和56.38%。其中，港澳單牌車總量超過5.6萬輛次，同比增長73%。

第37輪港車北上 今起登記

另外，運輸署昨日公布「港車北上」第37輪電腦抽籤遞交申請，將由今日上午10時至10月10日晚上11時59分接受登記，並於10月11日公布抽籤結果。符合資格的「港車北上」申請人，可透過指定網站登記電腦抽籤。中籤者須按電腦系統隨機分配的日期，於指定時間內遞交「港車北上」的申請。