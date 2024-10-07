十一長假 5日98萬人入境 按年35%飆升

料年底重返疫前水平 入境處高效完成使命 十一假期是本港陸路出境和入境高峰期，入境處處長郭俊峯昨日在電台節目表示，10月1日至10月5日，錄得98萬內地訪客入境香港，較去年同期上升35%，單計10月1日就有22.1萬名內地訪客入境，超出去年同日逾17.7萬的數字。各入境口岸在這段期間運作暢順，當中以羅湖及落馬洲出入境口岸較繁忙。他又估計，聖誕節會迎來另一輪入境高峰，今年年底總出入境人次將重返疫情前的3億人次水平。而今年截至目前，出入境人次最多的一日是8月25日，當日有超過121萬人次從各個不同口岸出入境。

郭俊峯表示，十一期間旅客出入境時間較以往快，主要源於調派人手協助出入境工作，並善用科技，因應西九龍高鐵站出入境口岸位置較細，入境處亦增設10多條「e道」，對於疏導人流發揮很大作用，至今各口岸已設立756條「e道」。

西九高鐵站增逾10e道 另外，本港今年拒絕2.3萬人次入境，佔全部入境旅客0.07%，和往年數字相若，被拒入境人士當中約85%涉及入境目的可疑。入境處與各航空公司合作，試行互動預報系統，明年年中正式推出，航空公司需預先通報乘客資料，以便入境處能從監察名單中作比對，阻止可疑人士登機。郭俊峯強調，香港市民不會被列入監察名單，亦不影響移居海外的市民回港。

非中國籍港澳永久性居民今年7月起，可申請辦理港澳居民來往內地通行證。郭俊峯表示，截至9月30日處方已收到超過61,000宗相關證明書申請，形容措施很受歡迎。而高才通計劃截至9月底收到10萬宗申請，批出了81,000宗。各項人才入境計劃至今已批出24萬宗申請，超過30萬名人才及其家屬已經來港。

此外，本報早前報道一名67歲港婦於7月初前往南韓濟州島旅遊，涉在汗蒸幕女性專區拍照被捕，被扣留至今近3個月仍未能回港。郭俊峯表示已接獲求助，已向中國駐當地大使館聯絡，惟有人違法會按當地法律處理，故當局亦不能干擾，但會盡力提供協助。