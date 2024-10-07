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6旬內地婦飛墮平台不治
嘉亨灣女子飛墮平台身亡。（胡德威攝）
【本報訊】昨日凌晨4時許，西灣河嘉亨灣保安員驚聞一聲巨響，循聲查看後發現一名女子昏迷倒臥在平台上，懷疑她從高處墮下，於是報案。救護員到場證實事主已不治。警員登樓調查後，證實事主為60歲內地女子，亦是上址住戶。初步相信女子由上址一單位墮下，警員於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。
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