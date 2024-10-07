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寓所留遺書 老翁膠袋笠頭亡
現場為啟仁樓一單位。（陳俊華攝）
【本報訊】昨晨約11時半，藍田啟田邨啟仁樓有住戶報案，指其姓黃（69歲）男親人在單位內用膠袋笠頭暈倒，懷疑他企圖自殺。救援人員登門施援，發現事主倒臥在屋內一張床上，並當場證實他氣絕身亡。警員在屋內尋獲遺書，正向家屬了解事主生前情況，他的死因有待驗屍後確定。
警員檢走一袋證物。
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