名額不足 傳青年中心分做長者日間暫託

【本報訊】本港人口老化問題嚴重，但長者暫託中心名額不足。據了解，當局正研究把部分綜合青少年服務中心的空間，分做長者日間暫託的可行性。社福界議員認同有必要把資源側重於長者，但亦不能完全忽略青少年，即使要作出調整，也要增加人手。

現時「以老護老」的情況愈見普遍，不少社福界團體一直強調日間照顧服務非常重要，然而服務在名額和時間上仍未足夠到位，若要實現居家安老，政府需要加強對照顧者的支持。

目前本港有逾百間綜合青少年服務中心，因應長者暫託中心名額不足以應付需求。據了解，當局正在研究將部分綜合青少年服務中心的空間，分做長者日間暫託的可行性。

議員指需增人手 對於有關措施是否可行，社福界議員狄志遠指青少年中心這數年已做了很多情緒管理、入校幫忙處理學生成長。但現在青少年日間中心，日間地方有多些空間，若要做多些長者日間服務或日間支援服務，便要增加額外人手，而不是把青少年中心人手調過去。他又指近年不少社福機構已改為開設綜合服務中心，可更靈活調動服務。