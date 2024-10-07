長者社區券租樂齡產品 僅500人次使用

【本報訊】近年有聲音指本港對長者的支援不足，政府去年9月起把「長者社區照顧服務券計劃」的適用範圍擴展至租用輔助科技產品，期望資助更多體弱長者。但服務推出約一年，租用相關產品只有500長者人次。有議員認為使用人次較少，原因在於長者或因欠缺資訊而不懂選擇，又或是相關產品提供者亦因難以預計長者及所需人手數量而卻步，形容是「惡性循環」，指應由社署作中間人配對。另一議員指本港地方窄，應研發貼合本港需要的產品，會向有關當局跟進。

缺乏解說資訊 不懂選擇 政府在去年向「樂齡及康復創科應用基金」額外注資10億元，同年9月把「長者社區照顧服務券計劃」，以直接資助方式讓負擔能力較低的長者獲得較多政府資助，同期又把長者社區券適用範圍擴展至租用輔助科技產品，即「租用生活輔助用品、步行或位置轉移輔助用品及沐浴或如廁輔助用品」。當局向立法會提交的文件指，直至今年8月只有500名長者人次租用相關產品。但是現時合資格使用社區券的長者有1.1萬人，即只有4.5%合資格長者使用相關服務。

議員鄧家彪指相關數字比例上少，解釋須由社工評估為「中度缺損」的長者才合資格使用社區券，而且相關評估由長者或家屬要求才會做，證明有實際需要。他又指出相關情況是「惡性循環」，部分有資格長者缺乏解說及資訊而不懂選擇，又或對私營提供者不熟悉而卻步；但同時有資格長者不算多、私營機構難以預計人手，因此沒主動提供相關服務。

至於如何應對相關情況，他建議地區層面由社署社工作中間人，配對長者和私營公司，並以當中獨居長者優先。設備方面，他指早前家訪發現半數長者家中沒平安鐘，認為清單應增加識別風險的設備。

被問及租用設備是否切合長者需要時，立法會福利事務委員會主席管浩鳴指本港地方窄、洗澡時不能轉身，認為研究人員應研發適合本港的設備。他表示，會在相關委員會向政府跟進租用設備人數少的情況。