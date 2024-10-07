照顧者拒主動呈報 建資料庫荊棘滿途

倫常慘案頻爆煲 關愛隊須亡羊補牢 社會不時發生照顧者疑不堪壓力，發生倫常慘案。早前發生的北角開槍案，當局指該個案是已知的精神病患者，後續處理已交由相關同事跟進，同時正研究如何設立高危個案資料庫，但認為困難在於該類個案的市民會否主動呈報。另外，為緩解勞動力不足而推出的再就業津貼申請超出預期，目前已有1.5萬人申請，當局希望擴展在校課後託管服務，鼓勵婦女再就業，釋放更多勞動力。

「以老護老」、「以老護殘」及「以殘護殘」的失救悲劇時有發生，當局指正研究如何設立資料庫，識別可能面臨重大壓力人士，惟指難處在於該類高危市民會否主動呈報，或會因私隱問題不想讓外界知道自身情況，影響資料庫有效性，或需要透過如關愛隊等不同方法進行接觸。

對於北角早前有一名精神病人士因病發襲擊家人而被擊斃，勞工及福利局副局長何啟明昨在電台節目中表示，該個案是當局已知的精神病患者，後續處理交由相關同事跟進。在去年發生荷里活廣場斬人案後，醫衞局已有機制協助已知的精神病患者在社區康復，至於未必知道的個案，如小朋友個案已透過學校、社工及醫療系統三層應急機制去協助。

助婦女就業 增託管服務 本港勞動力不足，政府早前推出再就業津貼，只要是40歲或以上人士，參加計劃前在本港連續3個月或以上沒有從事任何獲酬工作，當重投就業市場6個月即可獲一萬元津貼，如上班一年更可獲兩萬元津貼。津貼計劃申請超出預期，原預計最多只有6,000人申請，截至目前已有1.5萬人申請。另外，政府重視婦女再就業，計劃擴展在校課後託管服務，將參與的學校數量從去年的50間增至100間，讓更多婦女能夠在釋放勞動力的同時，亦可幫家庭多賺一份收入。

政府近年為招攬人才，推出各項輸入人才計劃，何啟明指招募人才整體而言對本港經濟有推動作用，據早前問卷調查顯示，可帶動香港GDP增長約1%。當局稱，香港的產業結構較為傳統，主要集中在四大支柱產業，當優才或專才來港後，約10%人會從事貿易，另外約10%人會從事金融，也有8%至10%的人從事創科。

料6年後供10萬創科職位 本港產業結構並非涵蓋所有領域，例如若有石油行業的專才來港，但本港並不具備相關產業，何啟明指這是雙向適應問題，認為高才或專才來港要適應本地文化，無論是語言上或職場上都要調整適應。他又稱，創科局有創科藍圖，預計到2030年能夠提供10萬個與創新科技相關的研究職位，以吸引更多的科技人才進駐香港。

他重申，政府歡迎更多人才來港，希望透過市場機制留人才，當僱主承認其才能，願意聘請佢，這就是行之有效的機制將更多人才留在本港。