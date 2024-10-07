青年不為公屋躺平 調查稱佔6成

【本報訊】最近有議員批評公屋政策「養懶人」，令青年「躺平」即不升職加薪，以符合資格申請公屋。不過，公屋聯會等團體公布最新青年住屋期望調查結果，發現有關現象並非主流，有逾六成青年明言不為公屋「躺平」，但因自置物業難，導致青年不上進「被動性躺平」。團體期望港府容許增加青年申請居屋的配額，並提供首置免息貸款。另外，公屋聯會總幹事招國偉提到，新一期居屋並未如以往同期推出「白居二」，即未補地價的二手居屋單位，相信新一份《施政報告》對機制或有落墨之處。

該調查上月在網上訪問367名18歲至40歲青年，結果發現分別有約68%受訪者期望住私人樓宇；58%受訪者希望住居屋；另只有約31%在未來想住出租公屋。有超過84%受訪者認為，私人樓宇售價脫離其負擔能力，以及逾60%稱購買資助出售房屋機會不足，造成躺平現象。

對於仍有逾30%受訪者明言會為公屋資格「躺平」，以及約44%人認為住公屋就是「人生勝利組」，公屋聯會常務委員胡綽謙表示，當中大部分並非想一世住公屋，因為只有約13%青年不打算置業。胡指，因此只要青年能夠負擔樓價，相信大部分人願意自置安樂窩。

33%人只可買200萬元以下單位 調查續揭示，有33%受訪者認為可負擔購買少於200萬元的單位；20%人可承擔200萬元至299萬元的單位。團體參考房委會最新公布的居屋2024計劃為例，單位售價介乎143萬元至467萬元，相信售價較符合青年人的負擔能力。他們建議增加青年人買居屋的配額比例至不少於20%，又認為可研究推出首置免息貸款，幫助青年「上車」買私人樓。