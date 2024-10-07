2苦主4度落空 「丟錢落海」「博中唔中」

【本報訊】居屋抽籤中籤不易，每次居屋揀樓時中籤市民都會形容自己「好似中六合彩咁好彩」。本報訪問了多名參加多年來抽居屋的市民，大多數人都抽了4至5次，甚或更多，但均淪為「黑仔王」無緣中籤。他們指抽居屋實在令人感到心灰意冷，形容每次白交申請費，無異於「丟錢落海，又直言現時居屋政策似是「唔鼓勵加人工同結婚」。

斥政策如同唔鼓勵加薪結婚 「年年都抽，但個冧巴就愈抽愈後！」林小姐去年已是第4次抽居屋，對她來說不中籤是常態，自己也感到很無奈，覺得自己似「丟錢落海」，因為每年都要繳交申請費，如今年就要交270元抽籤。不過，她打算之後轉抽「白居二」，因為今年計劃與男朋友結婚，結婚後兩人的入息或會超過申請居屋的入息上限。

她坦言，為了抽居屋，曾經想過暫不註冊結婚，但等太多年都沒有成功抽中，實在感到心灰意冷，直言現時居屋政策似是不鼓勵加人工及結婚。

另一名市民游小姐自2014年起曾以單人白表身份抽了4次居屋，但也無法中籤，認為居屋抽籤與六合彩一樣，坦言：「都係博吓中唔中到。」雖然現時家人以綠表「家有長者」身份最終成功上樓，但她坦言若要自己獨立出去居住是非常困難，嘆謂：「無辦法，仔女想獨立出去係難，要易啲中變咗好似成個家庭搬。」若要成功獨立，她認為除了買私樓也別無他法，但因對本港前景信心不大，未來或會移民，加上樓價高企，也擔心沒有錢買私樓。