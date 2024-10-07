獨家消息：居屋抽到絕望 傳鬆章黑仔王

研雙重號碼抽籤 設專屬配額「打尖」 即將於本月中出爐的《施政報告》，傳居屋會改制助屢次抽籤不成的「黑仔王」上樓。本報綜合多方消息來源，得悉房屋政策料成為今次施政報告「重頭戲」，港府或會推出居屋改制新措施，以協助多次抽籤抽到絕望的申請人更易中籤。新措施的內容暫有多個說法，有建議指可為多次無中籤的申請人提供額外「申請編號」，或劃一定配額予此類申請者等，目前政府仍未有定案。有公屋團體認為現時首要目標應是增加居屋供應；有議員則表示若措施落實可助有迫切需要人士盡快上樓。

未來5年期僅建5萬資助屋 香港樓價高企，雖然近年樓市下挫，但買樓對不少人來說仍是「天文數字」，而居屋就是不少公屋戶或「小資族」的上樓之選。不過，根據今年6月房屋局的公營房屋預測建屋量，未來5年期的資助出售房屋單位約有5.05萬個，對比港人的房屋需求明顯不足，過去數年居屋均有超額認購現象，以「居屋2022」為例共收到25.2萬份申請表，超額認購逾27倍。僧多粥少的情況之下，為協助多次抽籤卻無法中籤的申請人更加易上樓。

施政報告擬推新房策措施 據消息人士透露，即將於本月16日發表新一份的施政報告，或會推出新措施主要針對此類申請者。至於新措施為何，目前仍有3種說法，包括為多次未能中籤的申請人提供額外申請編號，即多一次抽籤機會；另有意見認為可在「家有長者」、「家有初生」及「一人申請者」之外，再加入「多次抽籤人士配額」；亦有建議希望在揀樓時，除將重建戶及「家有長者」人士可優先揀樓，亦可將多次抽籤者的揀樓次序調前。

對於居屋或會改制，房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉則坦言不太認同，擔心若增加配額或會令現行機制太過複雜，也會「好似特惠咗」多次抽籤的申請者。招又認為，此類措施屬行政措施，建議交由房委會討論改制，現時首要目標應是增加供應，才可令更多人抽選居屋。招又稱，以往居屋揀樓亦曾試過讓因配額不足而無法揀樓的中籤者，在下期居屋揀樓，他建議嘗試採用此方法會較合適。

團體指複雜 「特惠」落選者 議員陳學鋒則表示，港人對居屋有需求，在施政報告上公布新措施可凸顯政府重視程度，又坦言以現實層面看來，現時港府難以突然大量增加供應。他又指，申請者多次抽籤，證明他們有迫切住屋需要，若能為他們提供額外「申請編號」，相信可以幫助他們更快上樓。

被問及要無中籤多少次才可有額外機會，陳則建議若參加抽籤一次後無中籤，下次再抽即可多一個「申請編號」，如此類推。記者梁皓芊