龍七公：無良黑心獸醫 害動物坑主人

香港人一向愛心爆棚，喜歡飼養小動物，根據統計處2019年的《主題性住戶統計調查第66號報告書》，全港有逾24萬住戶飼養貓狗，佔所有住戶的9.4%。不少人視寵物如家人，付出大量時間、精神、金錢照料，如果寵物生病，多數都會向獸醫求助。香港有超過1,000名執業獸醫，但最近筆者處理一宗涉嫌故意延誤醫治狗狗的個案，發現當中的監管制度漏洞，對無良黑心獸醫根本沒有阻嚇力。

狗狗的主人表示，其愛犬於去年9月因口腔出現異味和有異常液體流出，到屯門A獸醫診所求診，S醫生診斷為黑色素瘤，並建議事主為其犬隻進行手術切除。事主表示清楚記得S醫生聲稱會完全切除黑色素瘤，並且黑色素瘤不會復發；於手術完成當日，S醫生再次清楚表示「黑色素瘤已經全部切除」。及後的化驗結果顯示，其愛犬之黑色素瘤屬於惡性（即「癌症」），並於去年9月至今年7月接受9次化療。到今年8月，事主之愛犬出現嘔吐和血便，當時S醫生診斷為胰腺炎，並連續住院7日進行治療，惟情況一直惡化，至留院第7日，S醫生指其愛犬口腔內再次出現黑色素瘤。

據事主表示，由於情況惡化，於是就愛犬病情向B獸醫診所求醫，B診所的醫生發現其愛犬之前根本沒有接受腫瘤切除手術，左邊口腔位置有兩粒很大的腫瘤，並指腫瘤的體積顯示它已形成一段很長時間。該腫瘤應配合放射性治療徹底清除，因此B診所轉介事主的愛犬至另一家動物腫瘤專科診所，而從B診所及專科診所得知，A獸醫診所根本沒有合適器材為狗隻進行大型手術及放射性治療，令事主質疑S醫生為了將其愛犬留在其診所以賺取巨額醫療費，不惜說謊及採用不合適的治療手法，延誤了治療的最佳時機。

在資料搜集過程中，發現在本地關注寵物權益的網站中，有S獸醫早於約10年前曾被香港獸醫管理局研訊委員會頒布命令，要求修讀客戶管理及有關犬隻內科持續專業發展課程。關注團體指出，現時獸醫管理局的投訴及紀律研訊制度極為寬鬆，與牙醫和西醫的機制差距甚遠，不但懲罰過輕，絕大多數只是命令進修而毋須停牌，而且現時獸醫管理局之網頁只會公布近3年的紀律研訊判決，或近一年研訊委員會頒布的命令，變相令有關獸醫能在短期洗底！獸醫管理局何以寬待有違專業的獸醫？相較西醫和牙醫，獸醫管理局現時的安排明顯欠缺透明度，公眾知情權、動物和主人的權益無法得到保障。

忘掉初心 只顧賺錢 違反專業操守成本太低，寵物自己不會發聲，容易令一些已忘掉初心的失德獸醫，將個人的利益置於動物的生命之上，一些無良獸醫由幼犬打晶片的一刻開始，利用主人的愛心和信任來賺錢，賺足十幾廿年。獸醫要取得大灣區協商專業互認機制，筆者認為獸醫管理局及相關規管必須來個大改革，從制度上杜絕黑心獸醫，才能挽回公眾的信任。