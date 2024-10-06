笑看天下：中東炮火 難以熄滅

以色列對黎巴嫩攻勢持續加劇，以軍日前呼籲黎巴嫩南部25個地點的民眾立即撤離，反映可能擴大在黎南的地面行動。說時遲，那時快，以軍上周四晚至周五凌晨對黎巴嫩首都貝魯特連續11次空襲，轟炸非常猛烈，目標係真主黨已故領袖納斯魯拉嘅潛在繼任人薩菲丁，目前未知其生死，有傳已遇襲身亡。黎巴嫩衞生部上周五表示，過去24小時至少37人死於空襲。

以色列追殺真主黨領袖可謂不遺餘力，導彈轟炸之猛烈，擺明「有殺錯冇放過」。之所以要追殺薩菲丁，皆因現年60歲嘅薩菲丁係納斯魯拉表弟，喺納斯魯拉身亡之前，佢被視為真主黨內的「二號人物」，係真主黨執行委員會主席，喺組織內被視為政治、精神和文化領袖；2017年，美國國務院正式把薩菲丁列為恐怖分子。以色列剛剛炸死納斯魯拉，對真主黨潛在接班人亦務必除之而後快！可以相信，今趟連續11次空襲，若然炸薩菲丁唔死，必定會有另一次精準轟炸！要言之，不殺死薩菲丁誓不罷休！

日前到卡塔爾多哈出席亞洲合作對話峰會的伊朗總統佩澤希齊揚表示，不能對以色列的好戰保持沉默，任何類型的軍事攻擊、恐怖行為或跨越伊朗紅線的行動，都難以逃脫伊朗武裝部隊的決定性回擊。伊朗最高精神領袖哈梅內伊則罕有地公開布道，指伊朗近期針對以色列的軍事行動是最低限度懲罰，若有必要，伊朗未來將繼續同類行動。

以色列總理內塔尼亞胡殺得性起，正如卡塔爾國王塔米指出，中東正在發生集體種族滅絕，重申不讓巴勒斯坦建國，中東將永無寧日。內塔尼亞胡要趕盡殺絕巴人，加薩在哭泣，怎麼會讓巴人建國？佢一日不落台，中東炮火永不會熄滅！