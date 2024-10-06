撥亂反正：策略相同 執行力取勝

正如此前指出，以色列已瘋了，更準確是以總理內塔尼亞胡已完全失控。為了保自己的權位，或者是在猶太復興運動中的歷史地位，以軍在內氏指揮下左右開弓，大殺四方。先加薩，後西岸，遠攻敍利亞與伊朗，連環Call機及對講機炸彈恐襲，現在再北入黎巴嫩南部，與真主黨全面開戰，完全無視國際社會譴責和美西方盟友的勸阻，中東大戰一觸即發。

之前亦講過，以色列認為自己只是師承美國，像當年報復911恐襲般，先後出兵阿富汗和伊拉克。今次進軍黎南，更可能是效法烏克蘭。

烏方自恃有美西方支持，加上看準美國總統選舉在即，民主、共和兩黨忙於內鬥，白宮新主人立場又難以捉摸，不如趁機反攻俄羅斯製造既定事實，一方面誘使俄方作出過激反應，一方面迫使盟友無路可退，惟有繼續「科水」支持，延續戰事。

士氣低落、彈窮糧絕的烏軍尚可轉守為攻，令任期早已屆滿的「戲子總統」澤連斯基繼續有戲可唱，軍力遠比烏方精良的以軍又豈能示弱？今次進攻黎南，以方向全球展示了嶄新的高科技戰爭模式：先施以無差別的炸彈恐襲，炸散真主黨的士氣與指揮通訊系統；再配以間諜及情報主導的精準導彈空襲，成功擊殺敵軍最高領袖及多名指揮官；到最後再派出地面部隊，迫使已潰不成軍的真主黨後退，執行能力比烏軍高上幾班。

烏軍成功突襲俄國庫爾斯克地區，但俄軍並不急於收復失地，反而加強在烏東的攻勢，使烏方有所顧忌。與以色列接壤的埃及和約旦都不會參戰，對於真主黨及伊朗的遠程導彈襲擊，在哈馬斯人肉突襲中形同虛設的「鐵穹」導彈防禦系統，今次終於起到預期作用，令內氏沒有後顧之憂。