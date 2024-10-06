冰鑑春秋：天災不忘緊盯政敵

前綠委郭正亮評鑑台灣近代領導人的表現，認為蔣經國第一，李登輝第二，蔡英文排在第三，馬英九第四，貪污坐牢的陳水扁排第五，敬陪末座的就是現任的賴清德。

我對中間幾位的排名順序和亮哥有所不同，但第一名和最後一名卻完全一致，因為上任4個多月來，賴清德給人的感覺就是剛愎自用、雞腸鳥肚，毫無身為領導人的高度與自覺。

明明是少數執政，但賴清德就任迄今，卻完全沒有想要拜訪在野黨主席或黨團降低敵意的打算；只要一談到立法院的紛爭，他就是要求綠委配合蠻幹，就算表決不過，也要動員群眾上街頭，再不行就是釋憲！彷彿從來不知道民主政治運作的機制到底是甚麼。

賴清德把總統當成獨裁皇帝在做，對黨籍立委下3道軍令：一、要求黨團會議全員到場、全程參加。二、程序委員會、委員會、院會均全勤參與。三、全面服從黨團指揮。結果第一天就被點名發現51名立委僅出席21名，連一半都不到，令賴清德臉上無光不說，還引發綠委普遍不滿與抱怨，認為這會大幅縮減他們服務選區的時間。

侵奪國防部權利，把將官晉升儀式納入自己的每月行程也就算了；叫人輕鬆自然，卻又對將官沒有起立致敬「震怒」，出爾反爾、小家子氣的舉動令人哭笑不得。最誇張的是這次山陀兒颱風來襲，賴不僅搶着坐鎮中央災害應變中心當指揮官，還為了撤離人數多少「6問」國民黨花蓮縣長徐榛蔚，這種把總統做成區長，天災不忘緊盯政敵的做法，充分展現了賴清德「格局有限公司」的胸襟。

一般人器量偏狹，不過影響到他自身，問題不大；但賴清德是台灣的領袖，目光與氣度卻如此短淺，台灣未來4年只會愈來愈難過。