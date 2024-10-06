筆下風雲：拜登攔不住以色列

果然「敵人反對我擁護」就對了！美國大選在即，偏偏中東局勢不斷向全面大戰的方向惡化，隨時打擊民主黨選情。總統拜登指出，以色列仍未決定好如何回應伊朗施襲，而他亦不知道以國是否試圖影響美國大選，拖延達成和平協議。

這位老人家表面上十問九不知，其實心知肚明，以色列極右政府心心念念就是攻打伊朗核設施，只是美國反對而遲遲未有行動。於是乎，共和黨總統候選人特朗普覷準時機，公開表示以軍應該先打擊伊朗核設施！

以色列一旦攻擊伊朗核設施，隨時引發中東核戰，屆時美國想不蹚這渾水也難。拜登十分清楚，核戰絕非鬧着玩，後果將是災難性。這也是他多次表明不支持以色列攻擊伊朗核設施的原因，甚至傳出他跟內塔尼亞胡通話時「吵大鑊」。特朗普唯恐天下不亂，擺明為了選票而刻意跟拜登對着幹。最近不斷有風聲傳出，要是特朗普當選，便會重啟跟北韓的核談判。既是如此，特朗普豈有不知核戰的嚴重後果？無非敵人反對我擁護罷了。

中東局勢目前空前緊張，伊朗報復以國後暫未有其他行動，但最高領袖哈梅內伊明言此前只是小懲罰，有需要時會再向以國發動攻擊。而以方似乎被嚇了一跳，美媒指伊朗向以方發射近200枚導彈後，特拉維夫處處彈坑，暗示伊朗反擊有效。儘管以色列繼續空襲黎巴嫩，但仍未有針對伊朗的行動。

其實，內塔尼亞胡七線開戰，明顯是盡地一煲，勢要畢其功於一役。俄烏戰爭至今未敢直接攻擊雙方核設施，反映他們也有底線，惟內氏殺紅了眼，連國際法也無視，早已沒有道德可言。與伊朗開戰、攻其核設施肯定是以方目標，就看拜登是否有力攔住以色列爸爸。