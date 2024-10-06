強詞有理：弱不禁風

美國東南部近日受到颶風海倫妮吹襲，造成200多人死亡，可謂滿目瘡痍，慘不忍睹。總統拜登和副總統賀錦麗照例前往災區慰問一番，無非還是做騷博眼球。每個國家都有天災人禍，本來不足為奇，人們只是想不通，美國號稱世界唯一超級強國，科技先進，財力雄厚，為何竟如此弱不禁風，每次風暴都造成嚴重傷亡？有美媒統計顯示，過去15年間，每場襲擊美國的風暴平均造成7,000到1.1萬人過早死亡；追蹤過去85年，更有360萬到520萬人因為風暴死亡，比同期間因車禍死亡的200萬人還要多得多。

面對這些尷尬數字，政客們可以找出許多理由解釋，例如天災不可抗力，但他們無法掩飾的是，美國基礎設施普遍陳舊落後，加上當局預防和應變能力不足，才是每遇風暴即釀成災難的主要原因。就以供電系統來說，大部分嚴重老化，有些部件甚至已經使用超過一個世紀，以致動不動就停電，風暴及其他惡劣天氣之下停電更是例牌動作。這次海倫妮吹襲過後，又有200多萬戶面臨停電之苦，有的還在望天打卦，不知何時才能恢復電力供應。

按道理說，美國應該不缺錢，隨時可以印鈔發債，為何始終無法改善基建設施？答案很簡單，美國財政嚴重入不敷支，國債規模突破35萬億美元，早已資不抵債。雖然還可以繼續印鈔發債，但單是支付利息每年就需要逾萬億美元，加上將近9,000億美元的軍費開支，哪裏還有多餘的錢改善基建？美國興建高鐵的計劃一直止於紙上談兵，不就是因為阮囊羞澀嗎？

所以說，美國確實是外強中乾，或者說金玉其外，敗絮其中。超級富豪馬斯克指美國政府正以極快速度走向破產，絕非危言聳聽。實際上，美國的問題不只是基建殘舊落後，製造業空心化、綜合競爭力每況愈下，才是最大的危機。繼波音公司爆發工潮之後，最近美國碼頭工人又發起大罷工，從東海岸到墨西哥灣沿岸港口都受到影響，雖然最後以勞資雙方各讓一步而宣告結束，但美國社會貧富懸殊、兩極分化的矛盾無法從根本上解決，各行各業的罷工潮仍將陸續有來。

屋漏偏逢連夜雨，接二連三的大罷工，短期也許不至於令美國經濟傷筋動骨，但無可避免會進一步削弱競爭力。美國在全世界煽風點火，到處製造動亂，殊不知最大的亂象就在自己內部。