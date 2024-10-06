3印尼人尾隨提款市民 探「囊」取27萬蚊

破扒手黨 港九新界涉7案 有市民在上月報案，指在屯門區提取大額現金後，未幾發現背囊被打開，內裏現金不翼而飛。至上周五，警員在屯門區截查3名尾隨剛提款市民的印尼籍旅客，另揭發他們與另外5宗同類案件有關，他們涉嫌「企圖扒竊」被捕，7宗案件涉及失物總值約27萬元。初步調查顯示，被捕人組成的扒竊團夥，會在銀行、櫃員機等地方徘徊，繼而尋找剛提取大量現金的受害人，趁人多擠迫或受害人不察「探囊取物」。

執法部門於上月接獲一名市民報案，指他在屯門區提取10萬元現金，不久發現其背囊遭人打開，放在袋內的現金不翼而飛。警員隨即展開調查，並在區內多個高危地點部署，至上周五中午約12時，警員在屯門區一個商場，發現兩男一女形迹可疑，暗中尾隨一名剛提款的市民，遂看準時機上前截查，其後以涉嫌「企圖扒竊」拘捕3人（39至47歲）。據了解，被捕人士為印尼籍，持旅遊證件來港，已被帶走調查。

鎖定銀行櫃機徘徊 除上述兩宗案件外，警員經情報分析後，發現該3名疑犯與另外5宗分別發生於上水、旺角、將軍澳、元朗及北角區的扒竊案件有關，7宗案件涉及財物損失約值27萬元。初步調查顯示，該扒竊集團有預謀犯案，成員會鎖定一些可以提取現金的地方徘徊，例如銀行、櫃員機等，從而尋找剛提款並持有大量現金的受害人，並趁人多擠迫、受害人不備的情況下，悄悄打開他們的背囊或手袋盜取財物。

趁人多擠迫時落手 執法部門相信，行動已瓦解一個扒竊集團，同時呼籲市民提防扒手，特別在人多擠迫的環境下，市民應該保管好自己的財物，考慮把手袋或背囊放在胸前，防止賊人有機可乘；在提取大量現金的時候，盡可能尋找家人或朋友陪同，並時刻保持警覺，留意身邊是否有形迹可疑的人士徘徊。