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工廈值百萬電子零件不翼而飛

警員在場調查。（吳鎮興攝） 警員在場調查。（吳鎮興攝）
警員在場調查。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨日下午1時許，粉嶺業豐街20號利亨中心一倉庫租戶報案，指存放在倉庫內、一批共值逾100萬元的電子零件不翼而飛，懷疑被人盜去。
疑有人監守自盜
警員接報到場，同時翻查閉路電視錄影片段，經初步調查後，把案件列作「盜竊」跟進，並會循監守自盜等方向追查。
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