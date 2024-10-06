冷氣機搖搖欲墜 消防綁繩固定

【本報訊】昨日中午12時許，有市民途經油麻地佐敦道37號對開，發現大廈外牆一部冷氣機搖搖欲墜，由於恐防冷氣機墮下傷人，遂慌忙報案求助。

以待工人修復

警員接報到場，隨即封鎖上址範圍，消防員升起升降台，再用繩索固定鬆脫的冷氣機及支架，以待工人到場修復加固，事件中幸無人受傷。