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冷氣機搖搖欲墜 消防綁繩固定
大廈外牆一部冷氣機及支架鬆脫。
【本報訊】昨日中午12時許，有市民途經油麻地佐敦道37號對開，發現大廈外牆一部冷氣機搖搖欲墜，由於恐防冷氣機墮下傷人，遂慌忙報案求助。
以待工人修復
警員接報到場，隨即封鎖上址範圍，消防員升起升降台，再用繩索固定鬆脫的冷氣機及支架，以待工人到場修復加固，事件中幸無人受傷。
消防員固定鬆脫的冷氣機及支架。
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