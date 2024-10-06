財困漢墮斃 砸中「老闆車」

【本報訊】昨日早上8時許，一名男子疑由牛池灣豐盛街51至71號一屋苑高處墮下，擊中路邊欄杆及一輛停泊在旁的私家車，繼而反彈墮地重創昏迷。姓馮男司機當時身在車內，驚悉有人墮樓遂報案求助。

救援人員接報趕至，經檢查後證實姓劉（60歲）事主當場死亡。警員在場沒有檢獲遺書，用帳篷遮蓋事主遺體，經初步調查後，相信事主由屋苑一大廈天台墮下，事件無可疑，其死因有待驗屍確定。據了解，事主近日疑因金錢問題不開心。

據涉事司機馮先生表示，被砸中的私家車是「老闆車」，他停泊上址路旁等候之際，乍聞「嘭」一聲巨響，起初以為有物件砸中車身，其後從街坊處得悉有人墮樓，當下被嚇至不敢下車。直至警員到場，他始依指示把車駛前，老闆座駕左後方凹陷，沾有人體組織，馮先生取來兩桶水自行清洗後始駕車離去。

天水圍六旬漢跳樓亡 另外，昨晨6時許，一名姓陳（60歲）男子疑由天水圍天逸邨逸濤樓一單位墮下，重創昏迷倒臥大廈對開，保安員循聲查看後報案求助。救護員接報趕至，即場替事主急救並由救護車急送天水圍醫院搶救，惜最後被證實傷重不治。警員正調查事主墮樓原因，其死因則有待驗屍後確定。