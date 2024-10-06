舒適堡770員工追薪 促清盤啟破欠基金

新公司吸納200人 當局指無礙申索入稟 舒適堡上月宣布「暫時結業」，近日有醫療美容集團宣布有意接管部分舒適堡美容纖體業務，並以「perFIT」品牌重開個別分店，新公司聲稱會重聘約200名「舒適堡」舊員工，其他員工則仍感徬徨。勞工及福利局局長孫玉菡昨日表示，勞工處共接獲約770名員工求助，當局很快會通過破產欠薪保障基金委託的律師行向法庭提出清盤呈請，協助員工討回工資等款項。他強調，相關法律程序只牽涉員工與「舒適堡」之間的關係，並不影響他們尋找新工作，又提醒該公司員工若要與新僱主簽署任何僱傭合約，應看清楚條款，確保利益不受損害。

冀法庭盡快通過清盤呈請 孫玉菡期望法庭盡快通過清盤呈請，以便正式啟動清盤程序，透過破欠基金，為受影響員工追討欠薪、代通知金及遣散費等。

另外，早前有內地抵港外勞投訴被管理公司剝削問題，孫指當局正嚴肅跟進事件，會循兩個途徑跟進，其一是嚴肅按法例追究懷疑違反法律的行徑，若相關人士已返回內地，而願意按法律程序來港指證，當局會想盡辦法協助他們來港，循法律途徑追討。其二是政府會探討透過行政措施處理違規個案，積極探討通過行政措施處理，包括不再處理或在一段時間內不處理其提出的輸入勞工申請。

剝削外勞循法例行政跟進 孫玉菡重申，勞福局會保障本地工人優先就業，另一方面亦會確保輸入外勞和本地勞工的權益一致，形容是「一視同仁」。

建造業總工會指，外勞同樣應受《僱傭條例》保障，呼籲若工友懷疑遭受剝削，應聯絡工會或政府。