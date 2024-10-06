單車童捱撞 P牌司機激動片段曝光

【本報訊】上周五（4日）八鄉治河路發生交通意外，一名穿校服的14歲單車少年被私家車撞倒，送院搶救後危殆。網上流傳一段事發後的現場片段，顯示事主飛墮路邊草叢，口鼻噴血染紅校服，身旁一名相信是肇事P牌司機的男子，趨前跪地查看少年情況，在察覺事主傷勢嚴重，可能當場身亡，遂一邊用英語報案，一邊大嗌：「Oh My God！He is bleeding！」（噢！我的天，他在流血！）「I killed the kid.」（我殺了那名少年）。「Oh！ I'll go to jail！（噢！我會坐監！）」

以英語稱自己殺人會坐監 期間，不少途經市民關心意外情況，有人形容傷者「好細個咋喎！」又問P牌司機「call咗白車（救護車）未？」司機以廣東話回應稱「call緊」，未幾便向接線人員說明事發地點，又大嗌「Somebody get an ambulance fast！（快點找人派救護車來！）」。此時司機情緒仍然十分激動，崩潰大呼「I'm screwed！（那我就完了！）」

其後，有途人叫司機「Relax！ Don't worry！」（放鬆，不用擔心！）並協助截停駛至的貨車，以免再生意外。另有女途人協助報案，稱「個（私家車）司機其實同你哋（接聽報案人員）傾緊喇！」片段至此完結。

事發於上周五下午4時許，一輛掛有P牌的私家車，沿八鄉治河路往元朗方向行駛，當駛至近關帝廟時，司機懷疑收掣不及，私家車撞向一輛由車頭由左至右駛過的單車，單車上一名14歲少年被撞飛至數米外草叢，頭部重創昏迷。他由救護車急送博愛醫院搶救，其後恢復呼吸脈搏，其後再被轉送至屯門醫院救治。