單車童捱撞 P牌司機激動片段曝光

【本報訊】上周五(4日)八鄉治河路發生交通意外,一名穿校服的14歲單車少年被私家車撞倒,送院搶救後危殆。網上流傳一段事發後的現場片段,顯示事主飛墮路邊草叢,口鼻噴血染紅校服,身旁一名相信是肇事P牌司機的男子,趨前跪地查看少年情況,在察覺事主傷勢嚴重,可能當場身亡,遂一邊用英語報案,一邊大嗌:「Oh My God!He is bleeding!」(噢!我的天,他在流血!)「I killed the kid.」(我殺了那名少年)。「Oh! I'll go to jail!(噢!我會坐監!)」