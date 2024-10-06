紓緩屯門交通 議員倡欖隧減費

【本報訊】隨着人口不斷增長，屯門區的交通擠塞問題亦日漸嚴重，雖然政府已落實興建屯門繞道和11號幹線等大型交通管道，但按規劃須2033年才可通車，對區內居民而言未免太過漫長。昨日有政黨召開記者會，提出多項針對屯門交通的短、中期建議，包括要下調大欖隧道收費，從而達到分流屯門公路車流的作用。

議員周浩鼎指出，明年政府收回大欖隧道的專營權，是下調收費的良好契機，早前立法會檢討未來隧道收費水平，其中一方案是非繁忙時間私家車收20元。不過他認為面對長期擠塞的屯門公路，收費須降至8至10元左右，大欖隧道方可達到分流作用。屯門區議員賴嘉汶亦指，明年大欖隧道收回專營權後，推行分時段收費並盡量把非繁忙時間的收費降低，特別是吸引重型車輛於非繁忙時間使用大欖隧道前往機場，畢竟現時俗稱「30橋」的皇珠路連接路因重型車輛頻繁使用，經常導致車龍倒灌，如果大欖隧道可疏導前往機場的車流，將有助減輕屯門公路南行往機場擠塞情況。

促盡快搬遷內河碼頭 另一屯門區議員鍾健峰則主張「源頭減車」，指屯門區由於有大型貨物起卸區，有許多大量貨車的出入，導致區內道路包括皇珠路的長期擠塞，盡快搬遷內河碼頭相信有助減少重型車輛通過屯門區，紓緩道路使用壓力。區議員葉俊遠建議優化屯門公路轉車站線路安排，令早上轉車站的巴士車龍減少，節省市民出行時間。區議員程志紅指交通問題之所以擾人，其中一因素是停車場不足，導致不少車輛在路旁停泊，收窄路面妨礙車輛流量，她呼籲政府盡快興建智能停車場。

除了陸路交通，亦有重啟屯門往來中環的渡輪航線的主張。區議員陳暹恆指屯門人口大增，陸上交通長期超負荷，區內市民應該多一個往返市區的選擇。可是約見渡輪營運商洽談後，發覺存在成本高及收費的問題，需要政府補貼才有開辦的可能，希望有關部門認真考慮，研究重啟航線的可行性。