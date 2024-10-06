東呼即應：感冒菌中耳繁殖 急性發炎損聽力

歌手中招惹恐慌 東呼即應邀中醫教食療預防 歌手古巨基突發染急性中耳炎，聽力下降一半被迫退出節目，令各界對染上此病感憂心。《東呼即應》邀請醫生講解中耳炎成因及預防。有耳鼻喉科專科醫生表示，中耳炎通常是流行性感冒後的併發症，因黏膜產生過多分泌積聚在中耳裏，加上病毒及細菌感染，形成急性中耳炎。她提醒用棉花棒或耳挖採耳，務必小心，以免不潔淨的水流入中耳。有中醫師則教路，從飲食方面調理身體，以避免患上急性中耳炎，尤其是平日情緒鬱結的打工仔更要特別留意。

古巨基在9月26日晚上沐浴後，突然右耳刺痛、聽覺模糊，睡醒後情況未見改善，經檢查後發現右耳膜周圍發炎紅腫有耳瘡，診斷為急性中耳炎，醫生指是感染病毒所致，估計當時右耳聽力已下降一半。

流感併發 無關大力擤鼻涕 《東呼》團隊落區訪問市民，吳女士表示，其小朋友曾患中耳炎，由於當時沒有理會，長大後有些聽力受損。羅先生亦稱，其女兒亦曾患過中耳炎，當時反覆發燒，耳朵沒有甚麼症狀，只是聽不到東西及聽到「溫溫聲」，亦不太清楚甚麼生活習慣或行為可能導致中耳炎，未知是否游水影響。黃先生多年前曾確診中耳炎，他指當時有耳鳴、身體有點不平衡，持續了整個月，最後要到醫院看專科。

不少「中招」市民對中耳炎也是一知半解，網上更有很多傳言與說法，有指「大力擤鼻涕」會出事，另外又指乘搭飛機、潛水時，遇上壓力亦會中招。香港中文大學醫院耳鼻喉科專科醫生何綺雯表示，有病人都會查詢，例如用力擤鼻涕，或者經歷一些氣壓的變化，例如飛機升降，又或者情侶在耳朵四周親吻等會否導致中耳炎，她指上述情況都不會有直接影響。

何綺雯解釋，中耳炎通常是因為流行性感冒後引起的併發症，在感冒時候，黏膜會因為炎症的反應產生過多分泌，這些分泌物如果堵塞了耳咽管，分泌物就會積聚在中耳裏，再加上病毒及細菌感染，就會形成急性中耳炎。當液體在耳部積聚時，患者就會覺得耳朵腫脹及堵塞，但當情況進一步嚴重，耳部就會感到劇痛、發燒及聽力下降。由於中耳炎都是過濾性病毒引起，故建議大家接受疫苗注射，包括季節性流感疫苗，或者是針對肺炎鏈球菌的疫苗等。

而使用棉花棒或耳挖採耳時亦要小心，何綺雯提醒，不要刺穿耳膜；而父母「教導」子女時亦千萬別因一時衝動就打一巴掌，因為假如耳膜破裂，耳道不潔淨的水就有可能經耳膜走入中耳，引致急性的中耳發炎。此外，急性中耳炎與鼻咽癌的病徵相似，同樣包括耳鳴、聽力下降等，她指若有症狀不要拖，最好盡早求醫。

食葱韭菜疏肝理氣解鬱結 註冊中醫師劉善如表示，中醫認為中耳炎的成因可分為內因及外因，外因主要指感染外邪，而內因主要是飲食、情緒失調。平時多食生冷能引起消化功能減弱，身體會有過多的水液和代謝物囤積，令免疫功能下降。而長期情緒鬱結可引起免疫系統紊亂，造成身體慢性發炎。

劉續說，平時有消化問題，例如容易胃脹、胃口差，可多進食健脾助運利水滲濕的食物，如山藥、生熟薏米、老黃瓜、陳皮、黑茶等；如果情緒容易鬱結，可多進食疏肝理氣的食物，例如發芽糙米、葱、韭菜等；或者飲用玫瑰花茶。經常感到煩躁、怕熱、面紅耳赤人士，可增加食用有助清肝熱的食物，例如苦瓜、綠豆、芹菜、綠茶及菊花水等。