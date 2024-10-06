深化教職員處理危機技巧 防學童自殺

【本報訊】學童壓力及自殺問題成為社會關注議題，保良局與執法部門合作，舉辦本學年首場培訓活動「校園危機處理分享會」，與屬下中學及特殊學校合共超過200位教職員分享如何識別、支援及轉介有自殺危機之學童，加強教職員面對危機時的應對及處理能力。分享會更特設角色扮演環節，談判組人員指導一眾教職員分組進行危機談判示範及演練，以深化教職員對相關理念與技巧的掌握。

保良局教育總主任（中學及特殊教育）林綺薇指，近年學生就精神健康支援的需要愈來愈大，尤其新冠疫情爆發後，確實對全球兒童以及青少年心理上造成很大衝擊，在很多方面的學習，包括社交和人際關係等皆受到影響。種種壓力下學生容易感到焦慮，令近年的校園危機個案增加。

「及早識別 及早介入」 臨床心理學家劉詠汶在講座上指出，很多時學生不會直接向老師表達自殺的念頭和計劃，因此老師須觀察同學的變化，例如會否跟家人朋友疏遠關係、或出現易動怒和激動等情緒劇變等，如果有需要，老師可向學生做自殺風險評估。當危機出現時，最重要是耐心聆聽和陪伴。她期望校園做好「及早識別及早介入」目標，盡早識別學童輕生警號，增加「保護因素」的同時亦要降低「高危因素」，避免不幸事件發生。

談判專家摩珈奇則提到面對學生自殺的即時處理策略，須控制場面、指揮分工，亦要維持現況、以安全為先，等待執法部門談判組到場，與此同時，老師可跟學生盡快展開溝通，放輕語調，回應對方需要，讓他感受到有人陪伴。