「西貢街坊百貓圖」壁畫 商戶盼吸客

【本報訊】繼將軍澳夜光行人徑，西貢區又有新打卡地標，一幅名為「西貢街坊百貓圖」的壁畫日前於西貢市中心的萬宜灣新村亮相，吸引市民和遊客前往拍照留念的同時，還有商戶希望以百貓圖壁畫作為產品包裝，以廣招徠。

據說，今次大型壁畫是西貢民政事務專員馬瓊芬統籌策劃，並得到化工企業捐贈油漆以玉成其事。其實在今年年初，西貢民政處已提出有關構思，建議收集西貢區街坊的寵物愛貓照片，再由藝術家化為畫作，結果反應相當踴躍，在6月下旬截止時收集得約300貓咪玉照。不過礙於壁畫面積所限，只能篩選42隻貓咪列入畫作中，並由兩位本地藝術家聯手創作。

欲用於產品包裝枱墊 這幅極具西貢悠閒生活氣息的壁畫，雖主要描寫貓咪的世界，可是畫中卻安排兩隻大熊貓攜手走過海鮮街的門廊，同目前政府提倡的熊貓經濟相呼應。生意觸覺靈敏的商戶看出壁畫可帶來商機，打算把「西貢街坊百貓圖」用於產品包裝或餐廳枱墊。有區議員指出，民政處具有「西貢街坊百貓圖」的版權，商戶或團體如欲使用相關的壁畫圖案前應先提交建議書。