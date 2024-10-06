未來科學大獎展 互動遊戲了解研究

【本報訊】本港5位科學家先後獲得被譽為「中國的諾貝爾獎」的「未來科學大獎」，香港科學館自4日起舉辦「未來科學大獎展覽」，展期一個月至11月4日。市民可透過展覽近距離了解本港科學家的研究及對人類的影響，參觀者還在現場的遊戲破解血漿游離DNA密碼。

介紹本港5科學家貢獻 「未來科學大獎」的展覽會介紹了本港5個科學家的科研成果及貢獻，據主辦機構介紹，參觀者可在場內玩互動小遊戲，如破解血漿游離DNA密碼，及「捕捉」反中微子等。

「未來科學大獎」被賦為「中國諾貝爾獎」，展覽內容包括獎項的創立、介紹，以及2024年獲獎者資料，並重點展出歷屆5位香港獲獎者，包括盧煜明、陸錦標、袁國勇、裴偉士及莫毅明的研究和貢獻，亦有展品讓參觀人士從科學家們日常的物品中了解其科研旅程。

由香港未來科學大獎基金會於2016年設立的未來科學大獎，旨在獎勵在中國內地、香港、澳門和台灣取得傑出科學成果的科學家。獎項曾被國際科學雜誌《Nature》譽為「中國的諾貝爾獎」，設有「生命科學獎」、「物質科學獎」和「數學與計算機科學獎」3大獎項，單項獎金100萬美元。