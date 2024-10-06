浸大入學講座 推跨科第二主修

【本報訊】香港浸會大學昨天舉辦入學資訊日，提供課程及入學最新資訊，約有兩萬名中學生、家長和老師參加，為各類型學生而設的入學講座均見滿座。浸大副校長（教與學）周偉立在講座上介紹課程的最新發展，包括自2025/26學年起，推出跨學科第二主修、第二主修，以及跨學科本科課程「數位未來與人文學科文理學士（榮譽）」。

創意校園供1700宿位 周偉立表示，在新的安排下，學生除主修之外，亦可以選擇「跨學科第二主修」或「第二主修」，為職業生涯做好準備，同時促進各領域發展。另外，他又提到浸大新落成的賽馬會創意校園「Village CARE」，將為學生提供超過1,700個新宿位，亦讓浸大有機會發展舍堂教育，配合正規課程，實現全人發展。

今年浸大多個學院合共舉辦50場課程講座和專題講座，讓參加者深入認識浸大的學習體驗和教學設施，更有機會體驗該校的藝術科技、先進設施，以及涵蓋不同範疇的工作坊及示範活動，包括電影配樂、玻璃吹製、首飾製作、平面設計與插畫和中國書法等。