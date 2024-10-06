橫頭磡邨冧天花 房署：部分屬自然損耗

【本報訊】本報昨日報道橫頭磡邨有樓宇頂層單位出現天花滲水剝落的情況。房屋署回應指，橫頭磡邨共有18座出租樓宇，過去15年內，其中17座已經完成了重鋪整個天台的防水工程。而未進行重鋪天台防水工程的宏耀樓，根據紀錄，過去5年有兩宗天台滲水的個案，相關的局部維修亦已完成。

指需由住戶自行修補 房屋署表示，留意到有關個案並於前日派員到現場視察，並在相關單位中確定部分天花油漆或批盪有剝落現象，漏水或混凝土剝落則暫時未有發現，並判斷部分天花油漆或批盪剝落與滲水無關，屬於自然損耗，需要由住戶自行安排修補，屋邨辦事處職員已向相關住戶解釋。

至於住戶反映下雨時部分位置有滲水迹象，屋邨辦事處會安排在相應的天台位置進行進一步詳細檢查，包括在雨天時使用紅外線相機及濕度探測儀器等，如有需要會安排維修。公共通道位置的天花油漆剝落，經視察後亦未有發現有漏水或混凝土剝落情況，屋邨辦事處會進行修補。

房屋署續指，根據紀錄，橫頭磡邨過去5年，每年平均發生約5宗頂層單位天花滲水的維修個案。上述關於頂層單位天花滲水的個案均已按程序在合理時間內展開並完成維修工作。公共屋邨樓宇的天台每年都會進行定期檢查，並根據實際情況和相關指引安排天台防水工程。若相關樓宇最上層單位加上公用地方的漏水情況較嚴重，會安排進行重鋪整個天台防水工程。如情況相對輕微，則會進行局部修補。

橫頭磡邨的物業管理工作是由私人物業管理服務公司承辦。房屋署指公共屋邨的外判物業管理服務合約通常為期3至5年，合約到期前房屋署會按照既定的招標程序，為相關公共屋邨的物業服務重新進行招標，以確保服務質素不受影響。維修請求及相關工程紀錄均存檔於房屋署的電腦系統內，不會受轉換外判物業管理服務公司的影響，而橫頭磡邨屋邨的物業管理紀錄，知悉相關紀錄已按既定程序妥善保存。