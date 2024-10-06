學者：人口增加趨老化 貧窮如遍地開花

「不應怕遭人詬病取消貧窮線」 有團體發表本港貧窮狀況報告，指今年首季度香港整體貧窮率達兩成，逾139萬人處於貧窮狀態，65歲或以上貧窮長者人數更超過58萬。有學者形容，本港貧窮情況已「遍地開花」，政府有需要為基層提供更多支援，又指政府不應因擔心遭人詬病而取消「貧窮線」。勞工及福利局局長孫玉菡昨則稱，不能只看「收入」一項數據來處理本港貧窮問題。

社區組織協會副主任施麗珊昨日表示，疫情後初期本港就業情況一度轉好，很多基層都能找到全職工作。但今年卻有不少基層市民反映求職較去年困難，建造、飲食和零售業尤甚，部分人的工資較疫情前大減兩至四成。過往不少60歲以上長者仍然在職，但疫情後各行業趨向電子化，亦有僱主傾向不再聘請長者，令其收入受到影響。

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝認為，本港貧窮現象與人口增加、人口老化及有更多離婚家庭所致，加上經濟轉型影響到最低收入階層，令以往本港貧窮問題集中在部分地區，變得現時貧窮如「遍地開花」，部分人只能做兼職，低技術工人更面臨失業。他認為政府有需要為低技術工人提供培訓及就業機會，同時搞活經濟。

政府取消「貧窮線」，聲稱政策改為對目標群組「精準扶貧」。葉兆輝就認為，貧窮人數會受住戶人數、人口老化等因素影響，政府不應因貧窮人數增加，擔心被人詬病而取消貧窮線。只要開誠布公，提高透明度，亦能向社會解說政府工作和貧窮問題的成因。他又指，處理貧窮問題需要大家一同參與，並非單是政府責任。

當局辯稱不能單看收入量度 孫玉菡出席活動後回應指，應屆政府提出「精準扶貧」，是因為過去只看收入量度相對貧窮的做法，有很多不足之處，當中未有計算個人擁有資產及其他資助等，亦有公屋等非金錢類但能改善基層生活的支援。他續指，本港已經步入「老齡社會」，65歲以上人口達170萬，當中有七成五正領取不同形式政府現金援助，而港府每年投放在長者服務上的開支亦超過150億。