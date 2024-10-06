大帽山上張利嘴 野豬咬傷露營女

數百頭進駐各區 四圍遊蕩威脅巨 大帽山女子遭野豬咬傷！昨日凌晨2時09分，數名男女據報在大帽山近妙高台附近露營，其中一名姓余（29歲）女子休息期間，被一隻野豬突襲帳篷，余女右腳踝遭咬傷，事後，野豬逃去無蹤，事主自行報案求助。救援人員接報趕至扶輪公園集合，並摸黑登山展開拯救。余女獲救由救護員初步包紮傷勢，並由一名男友人陪同送往仁濟醫院治理。

本港不時有野豬傷人的呈報，漁護署曾指出，去年接報9宗野豬傷人事件，2022年則有36宗。去年全年，全港各區錄得約1,360頭野豬，截至今年2月，漁護署已經進行了超過410次捕捉行動，人道處理共超過910頭野豬，去年每月平均人道處理的野豬數目為41頭，比2022年的每月平均24頭上升約70%。去年野豬滋擾黑點也減至21個，比2022年的42個大減約50%。

全年繁殖 15月可誕8胎 不過，漁護署表示，野豬的繁殖率極高，可全年無間斷地繁殖，一對成年野豬可在短短15個月內產下8胎。

為了加強打擊餵飼行為，政府於去年11月向立法會提交《2023年野生動物保護（修訂）條例草案》，將餵飼野生動物行為的最高刑罰，罰款由原本的一萬元提升至罰款10萬元及監禁一年；並就非法餵飼行為引入定額罰款機制，金額訂為5,000元。有關法例已獲通過且於今年8月1日生效，新規定生效首個月內（即8月1日至8月31日），執法人員會先對被發現非法餵飼野生動物的人士作口頭警告，而9月1日後，執法人員會對相關行為即時採取執法行動，不再事先口頭警告。

政府去年接獲9宗野豬傷人報告。 野豬繁殖率極高，可全年無間地繁殖。 2023年野豬出沒或滋擾及傷人報告數字