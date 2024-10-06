醫健：伶牙俐齒：小孩蛀牙誰之過

預防勝於治療，老生常談大家都知。知而能行，才是真知。牙齒不會平白無端地發生蛀牙，清潔不妥善，讓牙菌膜（dental plague）在牙齒表面積聚，細菌孳生而產生酸性物質，破壞珐琅質和牙齒結構，形成蛀牙。牙科公共衞生教育實行了大約半個世紀，從水中加入氟素（water fluoridation）、提倡早晚刷牙、鼓勵定期檢查牙齒，到引入牙科保健服務，政府和學術界攜手努力，改善市民牙齒健康。假如我們用「齲失補恒齒」指數（DMFT index） 去衡量牙齒的健康，香港幾乎是「世一」，幸福快樂。

自主認識問題 建良好潔齒習慣 家長在忙碌的生活中，帶孩子來問診關於牙齒矯正的治療，我也替孩子們感到幸福快樂，畢竟半世紀前，生活條件和資源不比今天，能夠負擔這醫療支出很不容易。細心聆聽家長，再跟孩子們「搞吓gag」打開話題，了解他們對牙齒和整體情況的主訴（chief complaint）。每當看見小孩子的牙齒「值得更乾淨」，便請家長過來他們孩子身邊，讓大家一起認識牙菌膜，它如何形成，孩子如何清潔，以及避免蛀牙的重要性等等。做好清潔和護理，絕大部分的牙齒問題皆能預防。我們必須正視現實，因為現實永遠正視着你。

現實沒有完美，卻請不要放棄。每當聽見家長責罵甚至奚落孩子，做事馬馬虎虎連刷牙也不管，將來滿口爛牙自作自受，這小事你竟永遠做不好，我為孩子感到難受。想像我是那孩子，我會因為這些數落我的說話而脫胎換骨嗎？換作是你，你希望從父母聽到甚麼？

回到孩子蛀牙的問題上，我依然天天學習怎樣跟年幼病人有效溝通，怎樣激勵他們自主認識問題所在，而建立良好的衞生習慣。我們都聽過「直升機家長」，所有問題都由大人搶答，孩子全程跟我沒有交流；我們同時也不鼓勵「放養」，信任孩子是好事，但刷牙乾淨與否家長從不檢查，恐怕恨錯難返。孩子還小，這些責任，都在大人；大人疏忽，小孩受苦。

近來有中學遲報來年學界運動比賽，令所有學生都錯失了比賽的機會。年輕人運動場上的夢想，青春熱血汗水，未開始已完場。這個發生在教育界的「小事」，在我眼中，是一件「大事」。這是對學生負責任的教育嗎？大人犯錯，小孩埋單。

從事牙醫工作已20年，在港大牙醫學院兼職任教並於幾間中小學法團校董會協助管理近10年，在臨床工作以外，無時無刻我都在反思教育和如何啟發學生。我們都相信教育應包括德智體群美，到底怎樣才能啟發孩子自主學習？怎樣培養良好的自理能力，包括清潔牙齒的習慣？怎樣令學生熱愛追尋知識？怎樣引導在成長中從小我而思考大我？人工智能年代的小中大學教育何去何從？篇幅所限，希望將來有機會跟讀者分享。

牙齒矯正科專科醫生邱家寶