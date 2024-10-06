過敏患者有食戒 忌吃「發物」牛蝦蟹

【本報訊】根據流行病學的統計，本港約有四成兒童患有過敏症，當中以哮喘、鼻敏感及濕疹最為常見。有中醫認為，過敏症病發有內因和外因，治療上應辨證論治，以扶正祛邪為原則，糾正臟腑功能之偏頗，建議患者少吃生冷、辛辣及肥甘油膩食物，例如牛肉、海鮮等，避免進食各種「發物」。

過敏症的內因為先天體質異稟、臟腑功能失調所致，與肺、脾、腎三臟之虛損有關；外因則為感受風寒、異氣之邪，食物觸發或鬱熱內蘊所致。基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務建議，患者宜食性質平和，健脾和胃扶正之食物，例如粳米、糯米、小米、薏苡仁、白菜、及豬肉等。少吃生冷、辛辣及肥甘油膩食物，避免進食各種「發物」，例如蠶豆、牛肉、鵝肉、茄子、酒、海魚、蝦、蟹、辣椒及濃茶等。