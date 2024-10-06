必不可少「營養素」 家人同行擊退三高

【本報訊】高血糖、高血脂和高血壓是香港常見的都市病。「三高」屬代謝症候群，主要透過藥物及飲食治療來控制病情，以及減低引發中風、心臟病等併發症的風險。有營養師表示，在飲食治療中，沒有單一的食物或補充劑能醫治「三高」，擊退三高的必須「營養素」就是家人的支持，以推動患者改變生活和飲食、自我監控血壓及血糖水平，以及多鼓勵。

齊齊低鈉 提示量血壓 基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部表示，當患者被確診「三高」後，醫生和註冊營養師會提供專業指導，建議他們作出生活和飲食上的改變，但往往患者已有多年來既定的飲食模式及喜好，轉化過程毫不容易。透過家人一同實踐健康飲食模式能給予患者最大的動力付諸行動，例如家人在用膳時，一同實行低鈉飲食，減少使用加工調味料及多進食新鮮食物，以建立健康飲食氣氛。

而自我監察如定時量度血壓及血糖，能有效幫助患者監控血壓及血糖水平。惟不少患者忽略自我監察的重要性或忘記實踐，家人的溫馨提示能有助患者作持續的監控。家人亦可與患者一同學習正確量度血壓及血糖的方法，並由家人先為患者量度，從而協助培養量度的習慣。此外，家人應多鼓勵及祝福患者，多與患者一同用膳、陪診、為他們預備健康餐膳、小食等。