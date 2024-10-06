西貢市中心將辦萬聖節聯歡活動

【本報訊】今年的萬聖節要玩得盡興，不一定要到中環蘭桂坊。本月31日，西貢市中心將充斥萬聖節街頭布置和主題打卡位，商戶亦會合作舉行「Trick or Treat」遊戲，而西貢區社區中心更會被闢作鬼屋，還有一班「嘩鬼」助興！

設置鬼屋 魔術師游走 為響應18區「日夜都繽紛」，西貢區議會提振地區經濟專責工作小組決定在西貢市舉行萬聖節聯歡活動。有關活動計劃分兩部分，其一是趁萬聖節前數天，在西貢市中心一帶多個地點，包括萬宜遊樂場、沙咀遊樂場、西貢街市外空地、西貢碼頭等預先設置萬聖節街頭布置。萬聖節當晚，西貢區社區中心會設置鬼屋，將有多位青年和魔術師打扮成「嘩鬼」於活動範圍游走，以營造氣氛及與街坊合照，市民亦可向參與聯歡活動等的商戶領取糖果。

聯歡活動的另一部分，是萬宜遊樂場籃球場將會舉辦小型萬聖節嘉年華，提供應節遊戲、小食、手繪或面繪等萬聖節圖案體驗的手工攤位。

除了西貢市中心的活動場地，西貢區內其他萬聖節聯歡活動熱點亦會向參加者派發紀念品或餐飲消費優惠券，進一步帶動區內經濟。