安安可可順利抵港 溫控物流達世界級

【本報訊】大熊貓「安安」及「可可」上月26日由四川飛抵本港，當日大熊貓是乘搭國泰貨運班機，舒適安全地抵港，運輸及物流局表示，這對國寶來港的工作由跨部門、跨機構共90人團隊作後勤支援，牠們乘坐的特製運輸箱，長期恒溫約攝氏20度，整個運送安排體現本港航空公司與香港國際機場在溫控物流方面躋身世界級水平。

竹葉靠陸路專車點對點直運 林世雄昨以網誌介紹安安、可可的運送情況，他指，大熊貓乘坐的特製運輸箱長時間恒溫外，還要有充足自然光及良好通風，箱內亦設有藍牙裝置，讓控制中心可監測運輸箱的溫度與濕度。同時，安安和可可的主糧竹葉主要在廣州從化種植，須每日新鮮運抵香港，供港竹葉在上午10時前會開始運送。

過去的竹葉運輸需由從化區運往天河區，再從廣州東站通過廣九直通車運往紅磡，再轉往海洋公園。如今通過兩地海關協作，加上大灣區內交通網日趨完善，已可以使用陸路專車進行點對點直運。

林又提到，自2017年以來，香港國際機場已陸續獲得國際航空運輸協會的相關認證，包括醫藥品冷鏈運輸（IATA CEIV Pharma）、鮮活貨物運輸（IATA CEIV Fresh）、活生動物運輸（IATA CEIV Live Animals），以及鋰電池運輸（IATA CEIV Lithium Batteries）認證，是全球首個獲得全數4項國際航空運輸協會關於處理特殊空運貨物的機場。

當中，活生動物運輸認證，除了可以運送大熊貓，亦涵蓋貓、狗等寵物，以及馬匹、豹和羊駝等。在本地扎根的空運物流公司，過去數年在此有長足發展，印證香港在處理活生動物運輸的綜合實力，進一步提升香港作為航空貨運樞紐在運輸和處理特殊貨物方面的地位。